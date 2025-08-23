NewsCalcioMercato

Napoli-Hojlund: accordo con lo United, si lavora col giocatore sulla formula e sul contratto

By Emanuela Menna
Secondo Fabrizio Romano, il Napoli ha intensificato i contatti per Rasmus Hojlund nelle ultime 24 ore, presentando una proposta al giocatore. Con il Manchester United non ci sono problemi: il club inglese, deciso a cedere l’attaccante, ha aperto a ogni formula, sia prestito con diritto che con obbligo di riscatto, e tra le società l’accordo è già stato trovato.

Il nodo resta l’intesa con Hojlund, che preferisce un obbligo di riscatto per non sentirsi “un pacco postale” e chiede garanzie sul progetto tecnico e sulle condizioni contrattuali. Il Napoli sta lavorando su questi aspetti, avendo già avuto contatti diretti con il giocatore e i suoi agenti per spiegare il ruolo che avrebbe in squadra, anche in vista del ritorno di Lukaku e della presenza di Lucca.

L’affare non è ancora chiuso, ma il club di De Laurentiis ha scelto di puntare solo su Hojlund, concentrando gli sforzi su di lui nonostante le numerose proposte ricevute per altri attaccanti.

