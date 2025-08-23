NewsCalcio

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Sidio Corradi, ex attaccante del Genoa

By Emilia Verde
0

Il Genoa piange Sidio Corradi scomparso nella notte, dopo una lunga malattia, ad 80 anni.
L’attaccante, nato nel 1944, ha esordito in serie A nel Bologna nell’anno dello scudetto ’63/’64 per poi vestire le maglie di Vicenza, Cesena, Varese e soprattutto Genoa.
 Con il Grifone ha collezionato 117 presenze

segnando 34 gol dal 1970 al ’76 contribuendo alla storica risalita dalla serie C alla serie A. Al termine della sua carriera è rimasto a Genova allenando le formazioni giovanili rossoblù compresa la Primavera nel campionato 2010/11.
    A fine aprile, già malato, aveva chiesto come ultimo desiderio di salutare ancora una volta il Ferraris e la Gradinata Nord e durante il riscaldamento della gara tra Genoa e Cagliari: la sua richiesta era stata esaudita”. Fonte Ansa

