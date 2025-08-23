NewsCalcioIn Evidenza

Live Sassuolo-Napoli: scelta la maglia, sarà la bianca, la prima in A per KDB. LE FORMAZIONI UFFICIALI

By Emanuele Arinelli
Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia bianca.

 

 

Tutto pronto per la prima gara ufficiale di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Quello che accoglierà KDB e compagni sarà un Mapei Stadium (quasi) tutto azzurro: 7mila azzurri al seguito della squadra guidata dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il Meteo

Gli arbitri

Sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Gianluca Aureliano di Bologna.

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 6 Walukiewicz; 19 Romagna, 80 Muharemović, 3 Doig; 90 Koné, 11 Boloca, 35 Lipani; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè.

Napoli (4-4-1-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo 13 Rrhamani  5 J.Jesus 17 Olivera; 21 Politano, 99 Anguissa,  68 Lobotka, 8 McTominay; 11 De Bruyne; 27 Lucca.

Inizia il campionato e il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:30 contro il neopromosso Sassuolo di Grosso. Come per ogni partita, ilnapolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

 

 

