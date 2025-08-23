Live Sassuolo-Napoli 0-1: 17′ Goal del Napoli con McTominay

Premi f5 per aggiornare la pagina

Factory della Comunicazione

25′ Cooling break

22′ Occasione Napoli: tiro dalla distanza di McTominay ma Turati blocca senza problemi. Il Sassuolo sembra aver accusato il goal subito e sta lasciando sempre più campo agli azzurri, soprattutto in mezzo al campo con De Bruyne e Lobotka lasciati liberi ad impostare.

17′ Goooooallllllll del Napoliiiiiiiiiii!!!!!!!! Splendida apertura di Anguissa per Politano, che dopo aver puntato Doig crossa in mezzo e come al solito, McTominay, si inserisce in area di rigore e di testa porta i Campioni d’Italia in vantaggio 0-1.

12′ Occasione Napoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, cross di Politano, Turati esce male e Rrahmani, dopo il passaggio di De Bruyne, con il sinistro al limite dell’area piccola calcia fuori.

1′ Primo squillo del Napoli: dal fondo, cross di Politano e De Bruyne, il grande colpo di mercato azzurro con il destro dal limite dell’area di rigore, calcia alto.

INIZIO PRIMO TEMPO

Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia bianca.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tutto pronto per la prima gara ufficiale di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Quello che accoglierà KDB e compagni sarà un Mapei Stadium (quasi) tutto azzurro: 7mila azzurri al seguito della squadra guidata dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Il Meteo

Gli arbitri

Sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Gianluca Aureliano di Bologna.

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 6 Walukiewicz; 19 Romagna, 80 Muharemović, 3 Doig; 90 Koné, 11 Boloca, 35 Lipani; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè. Napoli (4-4-1-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo 13 Rrhamani 5 J.Jesus 17 Olivera; 21 Politano, 99 Anguissa, 68 Lobotka, 8 McTominay; 11 De Bruyne; 27 Lucca.

Inizia il campionato e il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:30 contro il neopromosso Sassuolo di Grosso. Come per ogni partita, ilnapolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

A cura di Emanuele Arinelli

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte