Live Sassuolo-Napoli 0-1: 17′ Goal del Napoli con McTominay

By Emanuele Arinelli
25′ Cooling break

22′ Occasione Napoli: tiro dalla distanza di McTominay ma Turati blocca senza problemi. Il Sassuolo sembra aver accusato il goal subito e sta lasciando sempre più campo agli azzurri, soprattutto in mezzo al campo con De Bruyne e Lobotka lasciati liberi ad impostare.

17′ Goooooallllllll del Napoliiiiiiiiiii!!!!!!!! Splendida apertura di Anguissa per Politano, che dopo aver puntato Doig crossa in mezzo e come al solito, McTominay, si inserisce in area di rigore e di testa porta i Campioni d’Italia in vantaggio 0-1.

12′ Occasione Napoli: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, cross di Politano, Turati esce male e Rrahmani, dopo il passaggio di De Bruyne, con il sinistro al limite dell’area piccola calcia fuori.

1′ Primo squillo del Napoli: dal fondo, cross di Politano e De Bruyne, il grande colpo di mercato azzurro con il destro dal limite dell’area di rigore, calcia alto.

                                                                                                           INIZIO PRIMO TEMPO

Con un post tramite i propri profili social, il Napoli ha ufficializzato che giocherà con la maglia bianca.

 

 

Tutto pronto per la prima gara ufficiale di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli. Quello che accoglierà KDB e compagni sarà un Mapei Stadium (quasi) tutto azzurro: 7mila azzurri al seguito della squadra guidata dal capitano Giovanni Di Lorenzo.

Gli arbitri

Sarà diretto dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Gli assistenti saranno: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Il IV sarà Antonio Rapuano di Rimini, mentre al VAR ci sarà Marco Di Bello di Brindisi, coadiuvato da Gianluca Aureliano di Bologna.

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): 13 Turati; 6 Walukiewicz; 19 Romagna, 80 Muharemović, 3 Doig; 90 Koné, 11 Boloca, 35 Lipani; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurientè.

Napoli (4-4-1-1): 1 Meret; 22 Di Lorenzo 13 Rrhamani  5 J.Jesus 17 Olivera; 21 Politano, 99 Anguissa,  68 Lobotka, 8 McTominay; 11 De Bruyne; 27 Lucca.

Inizia il campionato e il Napoli campione d’Italia di Antonio Conte scenderà in campo alle 18:30 contro il neopromosso Sassuolo di Grosso. Come per ogni partita, ilnapolionline.com sarà lieto di raccontarvela con il live testuale della gara.

 

 

A cura di Emanuele Arinelli

 

