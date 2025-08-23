La Roma tentenna nel cedere Dovbyk e… sonda Elmas!

Giochi di mercato, proprio così. Si sa che Il Napoli, tra gli altri attaccanti, sulla famosa lista, ha anche il nome del giallorosso Artem Dovbyk. Ne scrive Il Mattino: “E improvvisamente si è aperto un doppio canale di comunicazione con la Roma: i giallorossi non sarebbero felici di cedere Dovbyk a una concorrente di A, il Napoli ha provato a inserire nelle idee di trattativa anche l’opzione Zanoli ma poi il club della capitale ha fatto un timido tentativo per Elmas, obiettivo proprio di Manna. E in questi casi i contatti possono irrigidirsi, anche se la mossa della Roma – in questo momento poco più di una idea – libererebbe di fatto Pellegrini: il centrocampista e ex capitano – da tempo un pallino della squadra di mercato del Napoli, lo scorso gennaio anche vicinissimo al trasferimento in azzurro prima di una sliding door nel derby – è stato scaricato pubblicamente da Gasperini. Storie di mercato. C’è il campionato che comincia: le contrattazioni andranno avanti, ma senza Hojlund il Napoli può virare ancora su Nicolas Jackson del Chelsea, che per il momento è fermo aspettando il suo posto”.

Factory della Comunicazione