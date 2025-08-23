Hojlund ha dei dubbi, il Napoli prova ad alzare l’ingaggio

Ormai appare chiaro: Hojlund ha i suoi dubbi per la formula dell’eventuale trasferimento. Il Napoli, però, non si sa quanto sia disposto a trattare in questo senso e prova a convincerlo con l’ingaggio. La Gazzetta dello Sport: “Il Manchester United ha detto sì al prestito oneroso, il ‘danesino’ è rimasto incagliato ancora nei suoi desideri, ma il Napoli s’è portato avanti, ha preparato un piano che spera sia convincente sul profilo economico e con quattro milioni e mezzo netti a stagione prova a sedurre l’attaccante per spingerlo ad abbandonare l’ipotesi dell’obbligo di riscatto. Poi c’è dell’altro, ovviamente, e sono i discorsi dei giorni precedenti: il Napoli ha ribadito a Hojlund di ritenerlo centrale in questa stagione, in cui ci sarà da giocare ogni tre giorni tra campionato e Champions, per difendere lo scudetto e recitare da protagonista in Europa”.

Factory della Comunicazione