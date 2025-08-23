NewsCalcioRassegna Stampa

Gutierrez si sta allenando, ma bisognerà aspettare settembre

By Emilia Verde
0

Il nuovo arrivo del Napoli, Miguel Gutierrez, si sta già allenando da qualche giorno coi suoi noi compagni, ma bisognerà aspettare settembre per vederlo in campo. Repubblica scrive: “Si riflette su Juanlu (la trattativa è un vero e proprio tormentone), Miguel Gutierrez – invece – si sta allenando da qualche giorno con i nuovi compagni ma sarà pronto dopo la sosta di settembre, a causa del piccolo intervento alla caviglia subito a luglio”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Sassuolo-Napoli, le scelte per la difesa sono fatte

News

Campionato Primavera – Torino-Napoli 3-0, comincia male la stagione per gli…

News

Fabrizio Romano: “Il Napoli avanza nei colloqui per Hojlund”, ecco la…

News

Altre due cessioni in arrivo per il Napoli, ma bisognerà attendere

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.