Gutierrez si sta allenando, ma bisognerà aspettare settembre

Il nuovo arrivo del Napoli, Miguel Gutierrez, si sta già allenando da qualche giorno coi suoi noi compagni, ma bisognerà aspettare settembre per vederlo in campo. Repubblica scrive: “Si riflette su Juanlu (la trattativa è un vero e proprio tormentone), Miguel Gutierrez – invece – si sta allenando da qualche giorno con i nuovi compagni ma sarà pronto dopo la sosta di settembre, a causa del piccolo intervento alla caviglia subito a luglio”.

