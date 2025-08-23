Genoa spreca, Lecce resiste: 0-0 al Ferraris nella gara d’esordio

La partita tra Genoa e Lecce, disputata il 23 agosto 2025 allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, ha segnato l’inizio della nuova stagione di Serie A. Sin dai primi minuti, il Genoa ha preso in mano il pallino del gioco. La squadra di casa ha imposto un possesso palla superiore al 60%, cercando di costruire azioni manovrate e sfruttare le corsie laterali. Lecce, dal canto suo, ha scelto un approccio più prudente: linee compatte, tanta attenzione in fase difensiva e qualche sporadico tentativo di ripartenza veloce. Nonostante la superiorità territoriale, il Genoa ha faticato a rendersi veramente pericoloso. Nel primo tempo poche occasioni degne di nota, con il portiere del Lecce mai seriamente impegnato. La manovra dei rossoblù è apparsa lenta e prevedibile, mentre i giallorossi si sono limitati a contenere, riuscendo a mantenere inviolata la propria porta. Nella ripresa il copione non è cambiato: Genoa sempre in pressione, Lecce chiuso dietro. Verso il 70’ i liguri hanno aumentato l’intensità, creando qualche mischia in area e un paio di conclusioni verso la porta, ma senza trovare il guizzo decisivo. Lecce, pur non producendo occasioni da gol – zero tiri in porta in tutta la gara – ha retto fino alla fine, conquistando un punto prezioso in trasferta. Il match si è così chiuso sullo 0-0, risultato che lascia un po’ di amaro in bocca al Genoa, incapace di capitalizzare il dominio nel possesso e nella quantità di gioco prodotto. Per il Lecce, invece, è un pareggio che vale morale: partire con un risultato positivo in uno stadio tradizionalmente ostico come il Ferraris non è da poco. In sintesi, una gara bloccata, tattica, dove ha vinto l’organizzazione difensiva del Lecce e ha deluso la concretezza del Genoa.

Genoa (4-2-3-1): Leali, Martin, Stanciu (42’ st Vitinha), Grønbæk (14’ st Messias), Norton-Cuffy, Vasquez ©, Carboni (28’ st Ellertsson), Marcandalli, Colombo (29’ st Ekhator), Frendrup (42’ st Thorsby), Masini. A disposizione: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Ostigard, Vitinha, Malinovskyi, Sabelli, Cuenca, Fini, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira



Lecce (4-3-3): Falcone ©, Gaspar, Morente, Berisha (14’ st Kaba), Veiga (23’ st Kouassi), Banda (14’ st Sottil), Ramadani, Camarda (38’ st N’Dri), Gallo, Coulibaly (38’ st Pierret), Tiago Gabriel. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Rafia, Pérez, Helgason, Gorter, Maleh. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ammoniti: 22’ pt Banda, 36’ pt Veiga, 31’ st Morente, 41’ st Ekhator

Recupero: 1’ pt, 4′ st

Arbitro: Davide Massa sez. di Imperia