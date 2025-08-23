NewsCalcioRassegna Stampa

Gazzetta – Perdere Lukaku è una mazzata tattica ed etica

By Emilia Verde
0

Il Napoli comincerà oggi il suo campionato di Serie A, e lo farà senza Romelu Lukaku, infortunatosi e fuori almeno per tre mesi, o forse più. La Gazzetta dello Sport scrive: “Perdere Romelu Lukaku così a lungo è una mazzata tattica ed etica: con il Grande Capo in battaglia, tutti si sentono più forti. Però un mercato ambizioso, che ha dato ad Antonio Conte doppioni di qualità in ogni ruolo e l’abbagliante ciliegina De Bruyne, pretende il Napoli favorito. Conte è stato il primo artefice del capolavoro, dovrà esserlo ancora di più quest’anno: per trovare nuovi equilibri, gestire rotazioni e coppe che non aveva e alimentare una fame meno istintiva”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Varriale sicuro: “Se il Napoli prende Hojlund è in pole davanti…

News

Lutto nel mondo del calcio. E’ morto Sidio Corradi, ex attaccante del Genoa

Calcio

Marcolin: “E’ dai tempi di Benitez che non vedevo questo accordo”

Calcio

Hojlund ha dei dubbi, il Napoli prova ad alzare l’ingaggio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.