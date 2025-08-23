Gazzetta – Perdere Lukaku è una mazzata tattica ed etica

Il Napoli comincerà oggi il suo campionato di Serie A, e lo farà senza Romelu Lukaku, infortunatosi e fuori almeno per tre mesi, o forse più. La Gazzetta dello Sport scrive: “Perdere Romelu Lukaku così a lungo è una mazzata tattica ed etica: con il Grande Capo in battaglia, tutti si sentono più forti. Però un mercato ambizioso, che ha dato ad Antonio Conte doppioni di qualità in ogni ruolo e l’abbagliante ciliegina De Bruyne, pretende il Napoli favorito. Conte è stato il primo artefice del capolavoro, dovrà esserlo ancora di più quest’anno: per trovare nuovi equilibri, gestire rotazioni e coppe che non aveva e alimentare una fame meno istintiva”.

