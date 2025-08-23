Gattuso a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli: osservati speciali e dialogo con i club

Il ct della Nazionale, Rino Gattuso, sarà oggi allo stadio di Reggio Emilia per assistere a Sassuolo-Napoli, suo “debutto” dal vivo con i campioni d’Italia. Non avendo ancora visitato il centro tecnico degli azzurri, Gattuso ha scelto di seguire da vicino una gara ricca di potenziali convocati: Meret, Di Lorenzo, Politano, Lucca, Berardi e Pinamonti.

L’occasione servirà anche per un confronto diretto con Buongiorno, per valutarne le condizioni fisiche. Il commissario tecnico, insieme a Gianluigi Buffon, da agosto sta portando avanti un tour tra le squadre di Serie A per instaurare un rapporto di collaborazione con i club, un’iniziativa che sta dando ottimi risultati.

Fonte: Il Mattino