Gattuso a Reggio Emilia per Sassuolo-Napoli: osservati speciali e dialogo con i club

Il tecnico della Nazionale Rino Gattuso “debutta” allo stadio di Reggio Emilia

By Emanuela Menna
Il ct della Nazionale, Rino Gattuso, sarà oggi allo stadio di Reggio Emilia per assistere a Sassuolo-Napoli, suo “debutto” dal vivo con i campioni d’Italia. Non avendo ancora visitato il centro tecnico degli azzurri, Gattuso ha scelto di seguire da vicino una gara ricca di potenziali convocati: Meret, Di Lorenzo, Politano, Lucca, Berardi e Pinamonti.

L’occasione servirà anche per un confronto diretto con Buongiorno, per valutarne le condizioni fisiche. Il commissario tecnico, insieme a Gianluigi Buffon, da agosto sta portando avanti un tour tra le squadre di Serie A per instaurare un rapporto di collaborazione con i club, un’iniziativa che sta dando ottimi risultati.

Fonte: Il Mattino

