NewsCalcioNapoli

De Bruyne e il numero 10: il legame speciale nello spogliatoio del Napoli

By Emanuela Menna
0

Prima giornata di campionato per il Napoli, che scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo con la seconda maglia. In campo De Bruyne vestirà l’11, ma fuori dal rettangolo di gioco continua il suo legame speciale con il numero 10 azzurro, che aveva già indossato nei primi allenamenti. Nei momenti di preparazione e nello spogliatoio, il belga sembra molto affiatato con McTominay: i due sono inseparabili sia al Maradona che in trasferta, creando un rapporto di complicità che potrebbe influire anche sul clima e l’intesa della squadra in campo.

 

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Live Sassuolo-Napoli: scelta la maglia, sarà la bianca, la prima in A per KDB. LE…

News

Napoli, Hojlund resta l’obiettivo principale: valutazione 40-45 milioni, De…

News

UFFICIALE – Le formazioni scelte da Conte e Grosso

News

Napoli-Hojlund: ottimismo crescente, United apre al prestito, Manna spinge per…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.