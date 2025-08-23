De Bruyne e il numero 10: il legame speciale nello spogliatoio del Napoli

Prima giornata di campionato per il Napoli, che scende in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo con la seconda maglia. In campo De Bruyne vestirà l’11, ma fuori dal rettangolo di gioco continua il suo legame speciale con il numero 10 azzurro, che aveva già indossato nei primi allenamenti. Nei momenti di preparazione e nello spogliatoio, il belga sembra molto affiatato con McTominay: i due sono inseparabili sia al Maradona che in trasferta, creando un rapporto di complicità che potrebbe influire anche sul clima e l’intesa della squadra in campo.

Factory della Comunicazione