Dazn – La premiata ditta KDB-McT dopo la vittoria azzurra

By Gabriella Calabrese
“Sono io che devo adattarmi a loro, non il contrario. Devo imparare da loro. Già oggi potevamo fare meglio” è quel che dice Kevin De Bruyne ai microfoni di Dazn dopo il match. Con lui anche l’altro goleador di giornata, Scott McTominay. “Ce l’eravamo detti nella pre-season di continuare così. I tre punti, ciò che conta. Cosa ho detto dell’Italia a De Bruyne? Rimanere umili: sono io che devo avere consigli da lui. Soprannome per Kevin? C’è tempo!”

E Kevin aggiunge in merito al gol:Bello iniziare così. Molto diverso il modo di lavorare in Italia, ma sono io che devo adattarmi a loro. Vedo come sono compatti. Dobbiamo replicare quanto fatto lo scorso anno. Una parola in italiano? Parlo poco”.

