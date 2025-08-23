DAZN – Grosso: “Sono contento, dovevamo essere più coraggiosi”

Al termine della gara tra Sassuolo e Napoli, il tecnico dei neroverdi, Fabio Grosso interviene ai microfoni DAZN: “Si poteva fare di più, ma sono contento: non era facile giocare, si tratta di un ritorno in questa categoria. Abbiamo sofferto. Dovevamo cogliere delle piccole cose e non l’abbiamo fatto, ma sono contento. Sicuramente potevamo fare di più, il centrocampo ha sofferto, ma ciò che abbiamo fatto lo abbiamo fatto bene. Dovevamo essere un po’ coraggiosi. Abbiamo giocato contro una squadra forte e matura e restare nei tempi di giochi non è stato facile. Dobbiamo migliorare. In questa Serie A abbiamo una montagna da scalare e non sarà facile. Il filo conduttore che ci ha portato dobbiamo continuare a portarcelo”.

