DAZN – Conte: “In campo le certezze dello scorso anno più De Bruyne”

Antonio Conte al termine di Sassuolo Napoli, ai microfoni Dazn, commenta il match: “De Bruyne dice che dobbiamo migliorare? Io penso che c’è sempre spazio per migliorare, in più dico che abbiamo fatto la partita fin dall’inizio. Volevamo fare vedere che c’era un prosieguo rispetto allo scorso anno, infatti ho mandato in campo le certezze, a parte De Bruyne. Sto cercando la formula giusta per fare convivere gli altri. Nella costruzione bisogna migliorare. Abbiamo interrotto situazioni che potevano sfasciare la partita. Siamo partiti bene, sono contento perché ho visto lo spirito giusto: forza, unione e attenzione. Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, l’inserimento e il tiro da fuori. E’ stato anche bravo Politano e quello di De Bruyne è stato importante perché ha creato spazi. Cerchiamo di coprire le zone rispettando le caratteristiche dei calciatori. Vedo un campionato difficile ed equilibrato. Sono tutte squadre forti ed attrezzate. Cerchiamo di farlo anche noi. Lo scorso anno non avevamo un numero importante. Quando porti dentro tanti giocatori non è facile”.

