Cosmi: “Chi vince lo scudetto? E’ difficile dirlo, ma il Napoli l’obbligo di onorarlo”

L’allenatore Serse Cosmi, ha parlato a Sport Mediaset in merito al campionato che comincia oggi. “Chi vince lo scudetto? È veramente difficile dirlo quest’anno, anche se ci sono delle situazioni abbastanza chiare. Credo sia giusto, non dico dare il pronostico assoluto al Napoli, ma affidare al Napoli l’obbligo di onorare lo scudetto, cosa che non è riuscita due anni fa ai Campioni d’Italia. Squadre che possono dare fastidio ad Antonio Conte? Insieme, e sottolineo insieme, al Napoli ci sono squadre che possono competere per l’obiettivo primo posto: Inter, Juventus e Milan hanno qualcosa per sorprendere. Non credo che le squadre di Allegri e Tudor siano dietro Napoli e Inter, sono tutte lì”.

Factory della Comunicazione