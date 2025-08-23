NewsCalcio

Campionato Primavera – Torino-Napoli 3-0, comincia male la stagione per gli azzurrini, il tabellino

Gli azzurrini del Napoli Primavera di mister Rocco hanno perso la prima di campionato contro il Torino per 3-0.

Primavera, Torino-Napoli 3-0: il tabellino

Marcatori: 16′ pt Carvalho (T), 44′ st Kugyela (T), 23′ st Desole (T)

Ammoniti: 38′ pt Perciun (T), 12′ st Galantai (T), 45′ st Torre (N)

Torino: Siviero, Pellini, Camatta (17′ st Barranco), Desole, Ferraris (36′ st Sabone), Gabellini, Perciun (25′ st Luongo), Galantai (17′ st Liema Olinga), Kugyela, Gatto, Carvalho (25′ st Spadoni). A disposizione: Plaia, Politakis, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov. Allenatore: Fioratti.

Napoli: Ferrante, Colella, De Luca, Cimmaruta (7′ st De Martino), Gambardella (36′ st Torre), Garofalo (7′ st D’Angelo), Nardozi (26′ st Esposito), De Chiara, Raggioli, Borriello, Prisco (36′ st Smeraldi). A disposizione: Pugliese, Palomba, Marotta, Anic, Testa, Melnyk. Allenatore: Rocco.

