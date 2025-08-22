Vigilia di Sassuolo/Napoli: dietro Lucca potrebbe esserci KDB

Si comincia, tra acciacchi. cambi moduli e sold out. Tutto secondo le previsioni. Scrive il CdS: “Non ci sono più biglietti per Napoli-Cagliari. La prevendita era partita martedì ma nel giro di una manciata di giorni anche l’ultimo posto disponibile è stato occupato. Sold out annunciato e da ieri ufficiale. Oggi dalle 12 partirà la vendita libera: chi non ha la Fidelity Card spera di trovare biglietti residui. Di sicuro la sfida col Cagliari, la prima al Maradona della nuova stagione in programma sabato 30 agosto alle 20.45, sarà anche la decima di fila col Maradona col tutto esaurito. Nove lo scorso anno partendo dalla Juve il 25 gennaio. La città vivrà anche quest’annata con grande passione. Ha già cominciato da Reggio Emilia. I biglietti per il settore ospiti del Mapei sono terminati in poco più di venti minuti. Quattromila tifosi in Tribuna Nord. Per Conte, pochi dubbi di formazione. In porta, Meret o Milinkovic-Savic (che ha giocato l’ultima amichevole) è un ballottaggio che spesso sarà attuale, mentre in difesa, aspettando il pieno recupero di Buongiorno, Juan Jesus nelle gerarchie è avanti rispetto a Beukema e al giovane Marianucci. In attacco ci sarà Lucca, dietro De Bruyne con McTominay che si muoverà partendo da sinistra in una sorta di 4-4-1-1 che è l’ultima idea tattica di Conte”

