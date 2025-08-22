Vasquez su Ostigard: “Ha vinto lo scudetto a Napoli, porta esperienza”

Il difensore del Genoa Johan Vasquez ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna de Il Secolo XIX, ecco le sue parole: “Sono obiettivi di cui si parla nello spogliatoio. Non giocheremo solo per la salvezza ma devi restare umile, sapere che la retrocessione è lì e puoi rischiare. Non dobbiamo pensare di essere fortissimi o scarsissimi. Sappiamo di essere una squadra tosta, di gamba, se stiamo bene, il salute possiamo far fare fatica a tutti. Ma se molliamo la fatica la facciamo noi.

Factory della Comunicazione

Devi dare tutto, e poi non sai mai cosa può succedere. Pensare che in ogni gara puoi guadagnare qualcosa. E se non ci riesci ricavi un’esperienza. Ma più che alla fine preferisco pensare all’inizio, gara per gara. Non sono ancora al 100%, sono in gruppo da fine luglio ma ho l’esperienza per gestirmi, anche grazie all’aiuto dei compagni.

Ostigard? Tosto, forte, ottimo acquisto. Ha giocato qui, ha vinto lo scudetto a Napoli, porta esperienza. E con tanti compagni bravi a battere i corner, speriamo di fare 5-6 gol tra me e lui.

Chi mi ha colpito dei nuovi? Stanciu mi ha impressionato molto. Ha qualità, è piccoletto ma se gli vai addosso la palla non la prendi mai. Furbo, esperto, vede il campo in modo diverso”.