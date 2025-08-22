Spagna – Juanlu Sanchez, trovato l’accordo tra Siviglia e Napoli

Non solo l’attaccante. Anche perchè quella di cui si parla è una trattativa che va avanti da tanto. La novità direttamente dalla Spagna. Il quotidiano sportivo Marca annuncia la chiusura dell’accordo tra Siviglia e Napoli per il terzino Juanlu Sanchez, avvenuta mercoledì, secondo quanto confermato anche dall’agenzia spagnola EFE. I campioni in carica della Serie A “pagheranno 18 milioni di euro fissi più altri tre milioni variabili. Juanlu Sanchez ha concordato i termini del suo contratto quinquennale con il Napoli più di un mese fa, con il quale aveva negoziato con il permesso del Siviglia quando, a giugno, il direttore sportivo del club, Giovanni Manna, si è recato negli uffici del Sánchez-Pizjuán per negoziare il suo ingaggio”.

