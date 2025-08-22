Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: Lucca titolare, ballottaggi tra i pali

Tutto pronto per l’inizio della Serie A 2025/26: domani, sabato 23 agosto alle 18:30, il Napoli Campione d’Italiaaffronta il Sassuolo neopromosso al Mapei Stadium. La squadra di Antonio Conte arriva con sette nuovi acquisti ma senza Romelu Lukaku, fermo per un grave infortunio: in attacco partirà Lorenzo Lucca, con De Bruyne all’esordio ufficiale. Il Sassuolo di Fabio Grosso, tornato in A dopo un anno di B, si affida a Laurienté, Pinamonti e Berardi, anche se i primi due sono ancora in bilico sul mercato.

Factory della Comunicazione

Statisticamente, il Napoli ha vinto gli ultimi 5 scontri diretti contro il Sassuolo e non perde da 20 delle ultime 22 sfide contro i neroverdi. Tuttavia, il Sassuolo è stato il miglior club in casa nella scorsa Serie B, con 44 punti.

Le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3) : Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Laurienté, Fadera. Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup

Napoli (4-1-4-1) : Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Indisponibili: Lukaku, Gutierrez



Fonte: TMW