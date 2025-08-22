NewsCalcioIn Evidenza

Santacroce: “Ecco chi mi aspetto domani al fianco di Rrahmani”

By Simona Marra
L’ex calciatore azzurro Fabiano Santacroce, oggi opinionista, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, parlando dei temi attuali in casa Napoli. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

 

Finalmente parte il campionato, non vedo l’ora di vedere il Napoli campione d’Italia all’opera. Sono molto curioso di vedere questa squadra, il 4-1-4-1 che penso Conte proporrà all’inizio, con De Bruyne vicino all’attaccante. Conoscendo Conte, sicuramente sarà uno dei moduli che utilizzerà in questa stagione, non dimenticando il 4-3-3.

La mia griglia per il campionato prevede sicuramente Napoli, Milan e Inter davanti, ma non escluderei dal lotto la Juventus, della quale non bisogna mai fidarsi, e la Roma di Gasperini. Hojlund sarebbe un ottimo rinforzo, mi piace molto come calciatore, ha margini di miglioramento. Domani mi aspetto Juan Jesus al fianco di Rrhamani, in attesa del pieno recupero di Buongiorno.

Il brasiliano è sempre stato affidabile ogni volta che è stato chiamato in causa. Beukema avrà il suo spazio, ha un calcio pulito e palla al piede è propositivo, ma probabilmente deve ancora assimilare al meglio i concetti difensivi di Conte”.

