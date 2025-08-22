NewsCalcioRassegna Stampa

Repubblica – Sassuolo-Napoli, le possibili scelte di mister Conte per la prima di campionato

By Emilia Verde
Domani, sabato 23 agosto, alle 18,30, il Napoli ritornerà in campo per la prima di campionato col Sassuolo. Repubblica prova a ipotizzare le scelte di mister Conte: “Col Sassuolo, intanto, toccherà a Lucca, punto di riferimento offensivo del 4-4-1-1 che Conte proporrà all’esordio. Il sistema di gioco prevede l’impiego dei Fab Four del centrocampo, il vero valore aggiunto del Napoli scudettato: McTominay, Lobotka, Anguissa e soprattutto il nuovo arrivato De Bruyne. Il belga agirà in posizione più avanzata, libero di sprigionare il suo talento. In porta, alla prima, Meret dovrebbe spuntarla su Milinkovic, in panchina con gli altri acquisti dell’estate Beukema, Marianucci e Lang”. 

