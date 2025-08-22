Primavera 1: i convocati di Rocco in vista di Torino-Napoli
Dopo la vittoria 1-0 contro il Cagliari, il Napoli Primavera affronterà domani il Torino per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Il match si giocherà allo Stadio Valentino Mazzola di Orbassano alle ore 11.
Ecco i convocati di Rocco pubblicati sul sito ufficiale del Napoli:
ANIC; BORRIELLO; CIMMARUTA; COLELLA; D’ANGELO; DE CHIARA; DE LUCA; DE MARTINO G.; ESPOSITO; FERRANTE; GAMBARDELLA; GAROFALO; MAROTTA; MELNYK; NARDOZI; PALOMBA; PRISCO; PUGLIESE; RAGGIOLI; SMERALDI; TESTA; TORRE.