Patente ritirata per Giovanni Manna. I dettagli

Ritirata per sei mesi la patente al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. È stato fermato sulla Statale 17 dopo i festeggiamenti per il compleanno di Conte. È risultato positivo all’alcoltest, seppur di poco oltre i limiti. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, a svolgere gli accertamenti. Il dirigente azzurro, reduce dalla serata di celebrazione per il compleanno dell’allenatore Antonio Conte, stava percorrendo la Statale 17 alla guida della propria vettura.

Factory della Comunicazione

Ritirata per sei mesi la patente al direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna. È stato fermato sulla Statale 17 dopo i festeggiamenti per il compleanno di Conte. È risultato positivo all’alcoltest, seppur di poco oltre i limiti. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, guidati dal capitano Giuseppe Testa, a svolgere gli accertamenti. Il dirigente azzurro, reduce dalla serata di celebrazione per il compleanno dell’allenatore Antonio Conte, stava percorrendo la Statale 17 alla guida della propria vettura.

Proveniva dal Comune di Rivisondoli e si stava dirigendo verso Castel di Sangro, sede del ritiro estivo del Napoli, quando lungo il tragitto è incappato in un posto di blocco predisposto dai militari. Il controllo faceva parte di un servizio straordinario di vigilanza messo in atto proprio in concomitanza con la presenza della squadra in Abruzzo, per garantire sicurezza e prevenzione lungo le principali arterie di collegamento della zona.

Dopo l’alt intimato dalla pattuglia, Manna è stato invitato a fermarsi e a mostrare i documenti. I carabinieri, come da prassi in queste circostanze, lo hanno quindi sottoposto all’alcoltest di routine. L’esame ha evidenziato un valore superiore al limite consentito dal Codice della Strada, seppur di poco.

Nonostante la lieve entità del superamento, la legge prevede in questi casi la sospensione immediata della patente. Per questo motivo i militari castellani hanno proceduto al ritiro del documento di guida, notificando al dirigente sportivo l’applicazione della misura prevista. La notizia dell’accaduto non è trapelata nell’immediato, ma si è diffusa soltanto nelle ultime ore. Fonte: Il Mattino