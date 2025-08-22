Napoli su Hojlund, ma l’attaccante vuole certezze

IL DS CERCA DI CONVINCERE LA PUNTA DELLO UNITED, CHE CHIEDE LA CERTEZZA DELLA CONFERMA TRA UN ANNO. SE SALTA, C’È AROKODARE IN POLE

Volendo, si può sempre saccheggiare il vocabolario d’inglese: e che si tratti di forcing, che si finisca in un summit, che si allestisca un briefing, che si conteggi in pounds, poi sempre intorno a Rasmus Hojlund (22 anni compiuti lo scorso febbraio) ci si ritrova. Che l’italiano l’ha imparato nel suo anno a Bergamo e che potrebbe perfezionarlo tra un po’: il direttore sportivo Giovanni Manna si è incollato al cellulare e un giorno sì e l’altro pure se ne sta a chiacchierare con il “danesino” che gli sta togliendo il sonno. Il Napoli ha bisogno di prendere un centravanti per consegnarli le chiavi delle aree di rigore avversarie e per convincerlo servono discorsi persuasivi e una dialettica convincente.

HOJLUND-NAPOLI, I DETTAGLI DELLA TRATTATIVA