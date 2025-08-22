NewsCalcioMercato

Napoli, in caso di no per Hojlund, resta viva la pista Dovbyk

By Emilia Verde
0

Il Napoli pare vicino ad assestare il colpo Hojlund dal Manchester United, ma se così non dovesse essere, resta viva la pista che porta a Dovbyk della Roma. Il Corriere dello Sport scrive: “Se per Hojlund la strada dovesse diventare troppo ripida, ecco Dovbyk (27) che ha già detto sì al Napoli. Sarebbe felice di giocare al Maradona. La Roma cerca pretendenti, con Gasperini l’ex Girona rischia di giocare poco, così il Napoli ha fiutato la possibile occasione di mercato. Contatti avviati con gli agenti e subito apertura totale al trasferimento. E la Roma? Non si opporrebbe, anzi, ma andrebbe trovato l’accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli proporrebbe sempre un prestito oneroso a 5-6 milioni con diritto di riscatto, ma la Roma in questa fase del mercato, per i paletti della Uefa, per il famoso settlement agreement, ha necessità di vendere, di fare cassa. Dovbyk è uno dei giocatori in vetrina che vorrebbe cedere a titolo definitivo”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – Da oggi in vendita le tre promozioni speciali per Napoli/Cagliari

News

La richiesta del M.U. è chiara, ora è il Napoli a decidere per il 2003 con ampi…

News

Il Mattino – I nomi sulla lista erano tanti lunedì, oggi invece sono già…

News

Hojlund ha già aperto al Napoli, fa sapere indirettamente la sua richiesta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.