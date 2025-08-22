Napoli, in caso di no per Hojlund, resta viva la pista Dovbyk

Il Napoli pare vicino ad assestare il colpo Hojlund dal Manchester United, ma se così non dovesse essere, resta viva la pista che porta a Dovbyk della Roma. Il Corriere dello Sport scrive: “Se per Hojlund la strada dovesse diventare troppo ripida, ecco Dovbyk (27) che ha già detto sì al Napoli. Sarebbe felice di giocare al Maradona. La Roma cerca pretendenti, con Gasperini l’ex Girona rischia di giocare poco, così il Napoli ha fiutato la possibile occasione di mercato. Contatti avviati con gli agenti e subito apertura totale al trasferimento. E la Roma? Non si opporrebbe, anzi, ma andrebbe trovato l’accordo sulla formula del trasferimento. Il Napoli proporrebbe sempre un prestito oneroso a 5-6 milioni con diritto di riscatto, ma la Roma in questa fase del mercato, per i paletti della Uefa, per il famoso settlement agreement, ha necessità di vendere, di fare cassa. Dovbyk è uno dei giocatori in vetrina che vorrebbe cedere a titolo definitivo”.

Factory della Comunicazione