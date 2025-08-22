NAPOLI RITIRO CASTEL DI SANGRO NELLA FOTO: Kevin De Bruyne FOTO MOSCA
NewsCalcioIn Evidenza

Napoli: il report dell’allenamento di oggi in vista della gara di domani

By Emanuele Arinelli
0

Il Napoli di Antonio Conte, domani farà il suo esordio, da Campione d’Italia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Grosso. Il Napoli, sui suoi canali ufficiali, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi:

 

Factory della Comunicazione

“Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium, alle ore 18:30. Al mattino, il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio la partenza in direzione Reggio Emilia”.

Potrebbe piacerti anche
News

Primavera 1: i convocati di Rocco in vista di Torino-Napoli

News

Calcio femminile – Oggi parte la Serie A Women’s Cup: in campo le big

News

Corriere dello Sport: Elmas spinge per tornare a Napoli

News

RIVIVI IL LIVE – Conte: “Napoli favorito? Ricordiamoci di quel che è…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.