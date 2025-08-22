Napoli: il report dell’allenamento di oggi in vista della gara di domani
Il Napoli di Antonio Conte, domani farà il suo esordio, da Campione d’Italia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Grosso. Il Napoli, sui suoi canali ufficiali, ha pubblicato il report dell’allenamento di oggi:
“Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center in vista del match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium, alle ore 18:30. Al mattino, il gruppo ha svolto lavoro tecnico-tattico. Nel pomeriggio la partenza in direzione Reggio Emilia”.