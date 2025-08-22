Napoli, il primo campionato senza Tommaso Starace: “Tiferò sempre per la mia squadra”

Il primo campionato senza Tommaso Starace, che, dopo quasi mezzo secolo di onorata attività al servizio del club azzurro, prima come cameriere nella cucina diretta dallo chef Raffaele Maresca e poi come magazziniere, è andato in pensione.

Entrato nel Napoli negli anni ’70, era l’ultimo anello di congiunzione tra il passato – glorioso o sofferto, dai trionfi con Diego al fallimento – e il presente.

«Tiferò sempre per la mia squadra» ha scritto nell’ultimo messaggio, ampiamente condiviso dai suoi followers.

Nessun tifoso ha dimenticato quando, la sera del 23 maggio nello stadio dedicato al suo amico Diego, alzò il cartellone con il numero 4 per celebrare la conquista del quarto scudetto. A Reggio Emilia comincia la nuova stagione, Tommaso sarà davanti alla tv a seguire il Napoli con gli amici di Vico Equense.

