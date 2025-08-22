NewsCalcioIn Evidenza

Mondiale 2026, svelata la data dei sorteggi

By Simona Marra
Arrivano novità direttamente dalla FIFA sul Mondiale, come si legge nel comunicato: “Il sorteggio finale della Coppa del Mondo FIFA 26™ si terrà a Washington DC il 5 dicembre. I gironi del più grande evento sportivo della storia, la Coppa del Mondo FIFA 26™ che vedrà 48 squadre sfidarsi in Canada, Messico e Stati Uniti, saranno sorteggiati nella capitale degli Stati Uniti. Il prestigioso e storico John F. Kennedy Center for the Performing Arts ospiterà questo importante evento venerdì 5 dicembre”.

 

I dettagli del sorteggio finale, come scrive Tuttomercatoweb, sono stati annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump e dal presidente della FIFA Gianni Infantino alla Casa Bianca. Venerdì 5 dicembre 2025, il mondo scoprirà le partite della fase a gironi che si disputeranno nella FIFA World Cup 26™. Con tutti gli occhi puntati sul Kennedy Center di Washington DC per il sorteggio finale. Come annunciato dal Presidente degli Stati Uniti e dal Presidente del Kennedy Center, Donald J. Trump, e dal Presidente della FIFA Gianni Infantino alla Casa Bianca, il Kennedy Center sarà il luogo in cui si riuniranno, tra gli altri, i dirigenti delle squadre, gli ambasciatori, i tifosi in rappresentanza delle città ospitanti il torneo e i rappresentanti dei media di tutto il mondo, in occasione di una delle tappe fondamentali del percorso verso la Coppa del Mondo FIFA™ più grande e coinvolgente di sempre.

