Marcolin: “L’idea di acquistare il danese ci fa capire che Conte vuole sempre un attaccante fisico nel suo Napoli”

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Marte, ecco le sue parole: “Il Napoli di Conte ha perso un elemento molto importante come Lukaku, ma ha allestito una rosa di grande livello e con i doppi ruoli. Direi che è dai tempi di Benitez che non c’è un accordo del genere tra allenatore e presidente, soprattutto con riferimento al mercato. Il club sta accontentando Conte, ci sono coppie di ruoli di ottimo livello. Certo, l’assenza di Lukaku è pesante ma se dovesse venire Hojlund ci sarebbe un’alternativa importante in attacco. L’idea di acquistare il danese ci fa capire che Conte vuole sempre un attaccante fisico nel suo Napoli.

Con il rientro di Big Rom ne avrebbe addirittura tre, molto simili tra di loro. L’esperto Lukaku, uomo d’area che raccorda il gioco e che quando sta bene è anche dinamico. Lucca, che sta crescendo e che ha ancora margini, non lento come direbbe la sua stazza, forte di testa e abile a riempire il fronte offensivo. E Hojlund che rispetto agli altri forse è maggiormente dinamico e rapido in progressione. Contro il Sassuolo immagino che vedremo i ‘fantastici quattro’ schierati insieme, ovvero Anguissa, McTominay, De Bruyne e Lobotka. Per ora va bene così, ma il Napoli ha anche Lang e Neres da sfruttare”

