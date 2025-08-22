conte conferenza
LIVE 14,45 -Conferenza stampa- Conte per aprire con i media il nuovo anno 25/26

By Riccardo Cerino
Alle ore 14.45, live dal centro sportivo di Castel Volturno (e anche in diretta con noi sul sito de ilnapolionline.com), la conferenza stampa di Antonio Conte in vista della prima partita di campionato in programma domani al Mapei Stadium.

 

