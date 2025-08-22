La tendenza degli elementi skill-based nei giochi da casinò online in Italia
Negli ultimi anni, sono sempre più i giochi con elementi “skill-based” che si sono fatti strada tra gli altri a disposizione dei casinò online. E quelli presenti sul mercato italiano non fanno eccezione. Ed è da qui che molti giocatori desiderosi di nuove esperienze iniziano sempre più spesso a rivolgersi sencondo scommettitori del sito Casino2K.
Ne sono un esempio i titoli di casino RPG, che partendo da specifiche ambientazioni e storie, dotano le slot machine proprio di progressione e crescita. Ma andiamo per gradi! Non tutti infatti iniziano una nuova storia proprio “dall’inizio”.
Dati e statistiche sui giochi skill-based
Secondo i dati raccolti, nel 2022 il 37% dei giocatori italiani ha dichiarato di preferire titoli con elementi di abilità e strategia rispetto a quelli puramente casuali como su StarCasino, con un aumento del 9% rispetto al 2020.
Inoltre, la percentuale di sessioni di gioco su titoli con meccaniche skill-based sul totale delle sessioni è passata dal 23% nel 2019 al 41% nel 2022.
|Anno
|Sessioni totali
|Sessioni skill-based
|% skill-based
|2021
|1.500.000
|345.000
|23%
|2022
|1.800.000
|564.000
|31%
|2023
|2.100.000
|756.000
|36%
|2024
|2.300.000
|943.000
|41%
Come si può notare dalla tabella, la crescita delle sessioni di gioco su titoli skill-based è stata costante negli ultimi 4 anni, più che raddoppiando i numeri.
I giochi più popolari con meccaniche skill-based
Tra i giochi da casinò online che integrano maggiormente abilità e strategia troviamo:
- Blackjack: il celebre gioco di carte dove le probabilità di vittoria dipendono dalle scelte del giocatore su quando chiedere o meno una carta. Si stima che un blackjack player esperto possa ridurre il vantaggio del banco fino all’1%.
- Poker: in tutte le sue varianti, il poker è considerato uno dei giochi più skill-based in assoluto. La capacità di leggere gli avversari e bluffare al momento giusto sono fondamentali.
- Giochi arcade e di abilità: un numero crescente di casinò online sta integrando titoli di abilità “pura” come giochi arcade, flipper, tiri di precisione e altro, con premi in denaro.
- Bingo online: accanto all’elemento casuale dell’estrazione dei numeri, in molte varianti di bingo online sono presenti opzioni per “comprare” numeri specifici o attivare moltiplicatori, richiedendo strategia.
- Titoli ibridi: infine, sempre più slot machine e giochi da tavolo introducono round bonus e minigiochi skill-based all’interno della modalità principale casuale, creando interessanti titoli ibridi.
Fattori chiave alla base della crescita degli skill game
La rapida ascesa degli elementi skill-based nei giochi da casinò online è dovuta a una combinazione di fattori sia dal lato della domanda che dell’offerta. Analizziamo nel dettaglio i principali driver di questo fenomeno.
Maggiore richiesta da parte dei giocatori
Come anticipato, la percentuale di giocatori che predilige titoli skill-based è in costante crescita. Questo per una serie di ragioni:
- Coinvolgimento: gli skill game sono più coinvolgenti, richiedendo concentrazione e partecipazione attiva.
- Soddisfazione: la vittoria dipende dalla propria bravura, aumentando la soddisfazione.
- Socializzazione: molti skill game prevedono classifiche e competizioni con altri player.
Avanzamenti tecnologici
Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha reso possibile creare skill game sempre più evoluti e immersivi, avvicinandoli all’esperienza dei videogame:
- Grafica avanzata per ambientazioni 3D realistiche
- Gameplay innovativi con nuove meccaniche di gioco
- Accessibilità da mobile grazie ad app dedicate
Strategie degli operatori
Consapevoli della domanda in crescita, i casinò online hanno adottato strategie per incrementare la loro offerta di skill game:
- Investimenti in nuovi titoli sviluppati ad hoc
- Versioni skill di classici come slot, poker, blackjack
- Acquisizioni di software house specializzate
Questi sforzi hanno ampliato notevolmente il catalogo di skill game a disposizione dei giocatori.
Conclusioni
Il trend degli skill game e delle meccaniche basate su abilità e strategia nei casinò digitali è quindi in costante ascesa. I giocatori cercano titoli più coinvolgenti, dove le loro capacità possano fare la differenza, mentre gli operatori rispondono con un’offerta sempre più ampia e variegata.
Con la tecnologia che supporta esperienze sempre più immersive e realistiche, è probabile che nei prossimi anni il fenomeno degli skill-based game continuerà a crescere, andando a rappresentare una fetta sempre maggiore del mercato del gaming online.