La tendenza degli elementi skill-based nei giochi da casinò online in Italia

Negli ultimi anni, sono sempre più i giochi con elementi "skill-based" che si sono fatti strada tra gli altri a disposizione dei casinò online. E quelli presenti sul mercato italiano non fanno eccezione. Ed è da qui che molti giocatori desiderosi di nuove esperienze iniziano sempre più spesso a rivolgersi.

Ne sono un esempio i titoli di casino RPG, che partendo da specifiche ambientazioni e storie, dotano le slot machine proprio di progressione e crescita. Ma andiamo per gradi! Non tutti infatti iniziano una nuova storia proprio “dall’inizio”.

Dati e statistiche sui giochi skill-based

Secondo i dati raccolti, nel 2022 il 37% dei giocatori italiani ha dichiarato di preferire titoli con elementi di abilità e strategia rispetto a quelli puramente casuali, con un aumento del 9% rispetto al 2020.

Inoltre, la percentuale di sessioni di gioco su titoli con meccaniche skill-based sul totale delle sessioni è passata dal 23% nel 2019 al 41% nel 2022.

Anno Sessioni totali Sessioni skill-based % skill-based 2021 1.500.000 345.000 23% 2022 1.800.000 564.000 31% 2023 2.100.000 756.000 36% 2024 2.300.000 943.000 41%

Come si può notare dalla tabella, la crescita delle sessioni di gioco su titoli skill-based è stata costante negli ultimi 4 anni, più che raddoppiando i numeri.

I giochi più popolari con meccaniche skill-based

Tra i giochi da casinò online che integrano maggiormente abilità e strategia troviamo:

Blackjack: il celebre gioco di carte dove le probabilità di vittoria dipendono dalle scelte del giocatore su quando chiedere o meno una carta. Si stima che un blackjack player esperto possa ridurre il vantaggio del banco fino all’1%.

Poker: in tutte le sue varianti, il poker è considerato uno dei giochi più skill-based in assoluto. La capacità di leggere gli avversari e bluffare al momento giusto sono fondamentali.

Giochi arcade e di abilità: un numero crescente di casinò online sta integrando titoli di abilità “pura” come giochi arcade, flipper, tiri di precisione e altro, con premi in denaro.

Bingo online: accanto all’elemento casuale dell’estrazione dei numeri, in molte varianti di bingo online sono presenti opzioni per “comprare” numeri specifici o attivare moltiplicatori, richiedendo strategia.

Titoli ibridi: infine, sempre più slot machine e giochi da tavolo introducono round bonus e minigiochi skill-based all’interno della modalità principale casuale, creando interessanti titoli ibridi.

Fattori chiave alla base della crescita degli skill game

La rapida ascesa degli elementi skill-based nei giochi da casinò online è dovuta a una combinazione di fattori sia dal lato della domanda che dell’offerta. Analizziamo nel dettaglio i principali driver di questo fenomeno.

Maggiore richiesta da parte dei giocatori

Come anticipato, la percentuale di giocatori che predilige titoli skill-based è in costante crescita. Questo per una serie di ragioni:

Coinvolgimento: gli skill game sono più coinvolgenti, richiedendo concentrazione e partecipazione attiva.

Soddisfazione: la vittoria dipende dalla propria bravura, aumentando la soddisfazione.

Socializzazione: molti skill game prevedono classifiche e competizioni con altri player.

Avanzamenti tecnologici

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha reso possibile creare skill game sempre più evoluti e immersivi, avvicinandoli all’esperienza dei videogame:

Grafica avanzata per ambientazioni 3D realistiche

Gameplay innovativi con nuove meccaniche di gioco

Accessibilità da mobile grazie ad app dedicate

Strategie degli operatori

Consapevoli della domanda in crescita, i casinò online hanno adottato strategie per incrementare la loro offerta di skill game:

Investimenti in nuovi titoli sviluppati ad hoc

Versioni skill di classici come slot, poker, blackjack

Acquisizioni di software house specializzate

Questi sforzi hanno ampliato notevolmente il catalogo di skill game a disposizione dei giocatori.

Conclusioni

Il trend degli skill game e delle meccaniche basate su abilità e strategia nei casinò digitali è quindi in costante ascesa. I giocatori cercano titoli più coinvolgenti, dove le loro capacità possano fare la differenza, mentre gli operatori rispondono con un’offerta sempre più ampia e variegata.

Con la tecnologia che supporta esperienze sempre più immersive e realistiche, è probabile che nei prossimi anni il fenomeno degli skill-based game continuerà a crescere, andando a rappresentare una fetta sempre maggiore del mercato del gaming online.