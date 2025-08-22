NewsCalcioMercato

Juanlu Sanchez continua ad allenarsi col Siviglia, si attende il via libera del club

By Emilia Verde
0

Il Napoli continua a seguire Juanlu Sanchez, in attesa dell’evolversi della situazione, e nonostante l’offerta di 18 milioni al Siviglia. Il Corriere dello Sport scrive: “Capitolo Juanlu Sanchez (22): il terzino continua ad allenarsi con il Siviglia nonostante il Napoli abbia ripreso negli ultimi giorni i contatti con una nuova offerta da 18 milioni. Lo spagnolo aspetta il via libera, ma non dovesse arrivare a breve Almeyda potrebbe puntare su di lui anche per la seconda giornata di Liga, lunedì, contro il Getafe”.

