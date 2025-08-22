Il Mattino – I nomi sulla lista erano tanti lunedì, oggi invece sono già dimezzati. Si punta su due, tre

Si stringono i tempi, il Calciomercato Napoli si rilancia dopo l’infortunio occorso a Romelu Lukaku. E si spunta la margherita per le operazioni in attacco. I nomi sulla lista erano tanti lunedì, oggi invece sono già dimezzati. Le vie del mercato. Il club azzurro ha le idee chiare ma sta cercando il colpo migliore da regalare a Antonio Conte.Ecco perché la sfida in vetta sembra quella tra Rasmus Hojlund e Artem Dovbyk: il danese e l’ucraino, bomber di trasferta che l’Italia la conoscono bene. Il primo per la stagione vissuta in maglia Atalanta, il secondo per quella appena conclusa con la Roma. Già un anno fa il Napoli sembrava interessato al gigante del Girona, ma alla fine la spuntò Lukaku vistele volontà di Conte in panchina.La formula può essere la stessa: un prestito per un anno con Manchester United o Roma e poi una opzione per il riscatto tra un anno. I Red Devils aprirebbero le porte ma Hojlund vuole certezze e stabilità. Per entrambi giocare la Champions League sarebbe un fattore. Con la Roma, però, il Napoli non si è mai messo al tavolino: succederà se i contatti con l’entourage dell’ucraino dovessero dare frutti. La sfida a due prevede altri due nomi sullo sfondo però: il gigante Arokodare del Genk e poi l’italiano Pinamonti. Il primo ha una valutazione da almeno 25 milioni, per il secondo si potrebbe trovare un accordo low cost. Ma non darebbe le garanzie di esperienza anche europea dei primi due pur venendo da un ottimo anno al Genoa. Fonte: Il Mattino

