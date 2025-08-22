CalcioNapoliNews

Hojlund, si discute la formula: vuole essere centrale nel progetto

Inutile nasconderlo, in cima alla lista, dopo l’infortunio di Lukaku, c’è lui, il danese Rasmus Hojlund. Come afferma anche il CdS è lui l’obiettivo numero uno del Napoli. Il ds Manna parla da giorni con il suo entourage per ottenere il sì definitivo dell’attaccante. Il giocatore ha già aperto al club azzurro, ma vuole sentirsi “centrale” nel progetto, e se proprio deve lasciare lo United, vuole farlo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto. L’ingaggio, di cui si discute con il giocatore, è di 6,5mln di euro a stagione e per questo la pista con il Milan si era raffreddata.

