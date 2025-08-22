Hojlund ha già aperto al Napoli, fa sapere indirettamente la sua richiesta

SI TRATTA. Il Napoli, che conosce la sua richiesta principale: voleva restare allo United ma se proprio deve partire, come il club gli ha fatto intendere escludendolo dalla prima di Premier e probabilmente anche dalla seconda in programma domenica contro il Fulham, vorrà farlo a titolo definitivo o comunque in prestito con obbligo di riscatto, insomma sentendosi pronto a vivere una nuova esperienza che possa essere garanzia di continuità. Il suo entourage, questo concetto, lo ha ribadito al Napoli. Ma con Hojlund si parla anche di ingaggio. Al Milan aveva chiesto 6,5 milioni a stagione, per questo la pista si era raffreddata: la proposta era stata diversa e il giocatore ha detto no. Anche per il Napoli la cifra è elevata. Ma si tratta. Poi, solo dopo, in caso di accordo totale, col sì del giocatore il Napoli parlerà con lo United. Che è pronto a cederlo. Fonte: CdS

