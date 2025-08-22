Hojlund è il nome giusto, ma ci si ritroverà nel 2026 con 3 attaccanti

La Repubblica analizza la situazione del Napoli in merito all’acquisto di un altro attaccante e scrive: “Il Napoli ne avrebbe fatto volentieri a meno, anche perché per rincorrere il centravanti ha dovuto mettere da parte altre esigenze di Conte, ma l’infortunio di Lukaku sta obbligando i campioni d’Italia a un feroce pressing per avere un centravanti.

Hojlund è il nome giusto, ma gli azzurri saranno costretti a rivedere le loro intenzioni economiche: pensavano di poter prendere un 9 in affitto (in fondo Lukaku starà fuori tre mesi, quattro al massimo) e invece dovranno accettare di acquisirlo a titolo definitivo, stanziando anche cifre notevoli. Per convincere Hojlund a lasciare Manchester, infatti, dovrà garantire al danese il riscatto nel 2026, dopo una prima stagione in prestito. De Laurentiis e Manna stanno entrando nell’ordine di idee di accettare questo tipo di operazione, che tra la spesa iniziale e quella da sostenere tra un anno sforerà i 50 milioni, con il rischio di trovarsi l’estate prossima con tre centravanti a tempo pieno. Ma nel calcio conta il presente e conta Conte, che ha ancora bisogno di un paio di centrocampisti di scorta (uno tecnico e uno muscolare), di un esterno sinistro (l’idea è Elmas) oltre a un terzino destro, anche se con lo spagnolo Juanlu è praticamente fatta.

Factory della Comunicazione