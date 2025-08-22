NewsCalcioMercato

Elmas conteso: Napoli in vantaggio, ma spunta la Roma

Dopo il prestito al Torino, il trequartista macedone è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A. Il Napoli tratta il ritorno con il Lipsia, ma la Roma valuta l’inserimento come alternativa a Sancho.

By Vincenzo Buono
Eljif Elmas è al centro di un intrigo di mercato tutto italiano. Dopo sei mesi in prestito al Torino, il Napoli ha avviato i contatti con il Lipsia per riportarlo in azzurro, con un possibile accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, secondo Sky Sport, anche la Roma sta valutando seriamente il classe ’99 come rinforzo per le fasce offensive, specie in caso di mancato arrivo di Jadon Sancho. I giallorossi potrebbero proporre una formula diversa per superare la concorrenza del Napoli. Elmas, sotto contratto con il Lipsia fino al 2028, ha già totalizzato 189 presenze e 19 gol con i partenopei e sarebbe felice di tornare. In carriera ha giocato anche per Fenerbahce, Rabotnicki e Torino, oltre a vantare 69 presenze e 13 reti con la nazionale della Macedonia del Nord.

