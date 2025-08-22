“CONTE VUOLE IL SI’ DI HOJLUND” – CdS “C’è l’ok del Manchester

XCalcioMercato

Lo United è pronto a vendere: serve l’ok dell’attaccante

l danese ha aperto alla cessione ma c’è da sciogliere il nodo ingaggio

O gni sforzo e ulteriore dialogo per il primo della lista. Rasmus Hojlund è l’obiettivo numero uno del Napoli per l’attacco dopo l’infortunio di Lukaku. Il ds Manna parla da giorni con l’entourage, vuole raggiungere il sì definitivo del giocatore. Lo aspetta anche Conte che vuole abbracciare il suo nuovo centravanti che dovrà sostenere con Lucca il peso del reparto offensivo. Hojlund più di tutti, più di Dovbyk che pure piace, perché il Napoli si è fissato un obiettivo, un altro, e vuole raggiungerlo al più presto.

 

Fonte: CdS

 

 

