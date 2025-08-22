NewsCalcioIn Evidenza

Conte su Lukaku: "Troveremo le giuste soluzioni"

By Simona Marra
Durante la conferenza stampa, pre Sassuolo-Napoli, tenutasi quest’oggi, Mister Antonio Conte ha parlato in merito a Lukaku. Queste le sue parole riportate sul sito ufficiale della SSC Napoli:

 

Sicuramente Romelu è un giocatore importante, che è stato decisivo nella scorsa stagione, ma sono cose che nel calcio possono capitare e dobbiamo andare avanti trovando le giuste soluzioni ad ogni difficoltà. E’ stato così l’anno scorso e dovrà essere così anche quest’anno. Guardiamo avanti e lavoriamo per far splendere le qualità del gruppo“.

