Conte: “Mercato? Non parlo, non tocca a me parlare, faremo del nostro meglio”
Il signore che sta seduto dinnanzi al plotone di giornalisti che sparano domande a raffica è campione d’Italia: e a 91 giorni dalla conquista dal titolo, già nulla è come prima. O forse no: “Non dimentichiamoci che dopo la vittoria del terzo scudetto, il Napoli finì decimo“. Il metodo Conte – si legge sulla Gazzetta dello Sport – prevede cliché mandati a memoria e però vincenti: il basso profilo è una scelta che gli appartiene, si chiama prudenza, e però ci sta.