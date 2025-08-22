COMUNICATO SSCN – Precisazione sul ritiro della patente a Giovanni Manna

“In relazione alla notizia del ritiro della patente al Direttore Manna, riteniamo giusto precisare che: il limite di 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Inoltre la sospensione della patente, proprio in virtù della ridotta misura, è di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa. Grazie”

Factory della Comunicazione

Questo il comunicato della SSCN in merito alla vicenda che visto coinvolto il ds del Napoli Giovanni Manna, a cui è stata ritirata la patente circa un mese fa, e di cui hanno scritto alcune testate giornalistiche.