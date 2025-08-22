NewsCalcio

COMUNICATO SSCN – Precisazione sul ritiro della patente a Giovanni Manna

By Emilia Verde
0

“In relazione alla notizia del ritiro della patente al Direttore Manna, riteniamo giusto precisare che: il limite di 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Inoltre la sospensione della patente, proprio in virtù della ridotta misura, è di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa. Grazie”

Factory della Comunicazione

Questo il comunicato della SSCN in merito alla vicenda che visto coinvolto il ds del Napoli Giovanni Manna, a cui è stata ritirata la patente circa un mese fa, e di cui hanno scritto alcune testate giornalistiche.

Potrebbe piacerti anche
News

Repubblica – Sassuolo-Napoli, le possibili scelte di mister Conte per la prima…

News

LIVE 14,45 -Conferenza stampa- Conte per aprire con i media il nuovo anno 25/26

News

Elmas, una “doppia” plusvalenza per il Napoli in caso di arrivo

Calcio

Il Mattino – Dall’Alaska all’Australia il tifo azzurro non conosce…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.