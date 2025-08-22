COMUNICATO SSCN – Precisazione sul ritiro della patente a Giovanni Manna

“In relazione alla notizia del ritiro della patente al Direttore Manna, riteniamo giusto precisare che: il limite di 0,5 g/l è stato lievemente superato con valore di 0,6 g/l. Inoltre la sospensione della patente, proprio in virtù della ridotta misura, è di tre mesi e non sei come riportato da alcuni organi di stampa. Grazie”
Questo il comunicato della SSCN in merito alla vicenda che visto coinvolto il ds del Napoli Giovanni Manna, a cui è stata ritirata la patente circa un mese fa, e di cui hanno scritto alcune testate giornalistiche.