CdS – Elmas-Napoli, il Lipsia è da dimenticare. L’ex azzurro potrebbe rivivere le gioie del Maradona

Uno dei nomi caldi di questa estate è sicuramente l’ez azzurro Eljif Elmas, che col Lipsia ha trovato troppo poco spazio, e potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. Il Corriere dello Sport scrive: “Il 27 aprile, quando per l’ultima volta ha messo piede al Maradona, Elif Elmas aveva un sorriso enorme stampato sul volto. Era dispiaciuto per la sconfitta del Torino, ma allo stesso tempo felice di essere tornato a Napoli, quella che per quattro stagioni e mezzo era stata la sua casa. Una casa lasciata per cercare più spazio altrove, in un campionato diverso come la Bundesliga. Oggi il nordmacedone può davvero riprendersi quella gioia. Con la maglia azzurra, con il pubblico del Maradona, con la possibilità di tornare a essere quel jolly, il 12° uomo prezioso che Spalletti aveva saputo esaltare e che anche Conte, per caratteristiche, potrebbe utilizzare.

