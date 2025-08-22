CdS – Elmas-Napoli, il Lipsia è da dimenticare. L’ex azzurro potrebbe rivivere le gioie del Maradona

Uno dei nomi caldi di questa estate è sicuramente l’ez azzurro Eljif Elmas, che col Lipsia ha trovato troppo poco spazio, e potrebbe tornare a vestire la maglia azzurra. Il Corriere dello Sport scrive: “Il 27 aprile, quando per l’ultima volta ha messo piede al Maradona, Elif Elmas aveva un sorriso enorme stampato sul volto. Era dispiaciuto per la sconfitta del Torino, ma allo stesso tempo felice di essere tornato a Napoli, quella che per quattro stagioni e mezzo era stata la sua casa. Una casa lasciata per cercare più spazio altrove, in un campionato diverso come la Bundesliga. Oggi il nordmacedone può davvero riprendersi quella gioia. Con la maglia azzurra, con il pubblico del Maradona, con la possibilità di tornare a essere quel jolly, il 12° uomo prezioso che Spalletti aveva saputo esaltare e che anche Conte, per caratteristiche, potrebbe utilizzare.
versatilità. L’avventura al Lipsia, di fatto, è una parentesi da dimenticare. Poche presenze, un ruolo mai davvero centrale. Sei mesi senza gloria che hanno cambiato volto soltanto quando a gennaio scorso è passato in prestito al Torino: 13 presenze, 4 gol, tanta qualità. Quella stessa qualità che aveva fatto innamorare Napoli e che lo aveva reso uno dei giovani più duttili del panorama europeo. Mezzala o esterno offensivo, trequartista o incursore: la sua forza resta la versatilità, quella capacità di spostarsi di venti metri senza perdere efficacia. È anche per questo che il ds Manna, con il pieno benestare di Antonio Conte, ha deciso di riportarlo al centro del progetto, colmando un vuoto tecnico ma anche emotivo. Nelle strategie del Napoli, Elmas andrebbe a completare il pacchetto degli esterni offensivi, senza dimenticare la possibilità di impiegarlo in altri ruoli di centrocampo. Un’arma tattica, un giocatore di equilibrio e imprevedibilità. Non a caso, appena saputo dell’interesse del Napoli, il calciatore non ha avuto dubbi: sì immediato, messa in stand-by di ogni altra proposta”.