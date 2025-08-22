Calcio femminile – Oggi parte la Serie A Women’s Cup: in campo le big

Più spettacolo, più trofei in palio e più equilibrio. Il calcio femminile di vertice in Italia ha cambiato radicalmente format cancellando la poule scudetto e la poule salvezza, l’appendice del campionato che nella realtà dei fatti si è rivelata un flop perché tutto (o quasi) era già deciso alla fine della stagione regolare. Le squadre della Serie A Women sono passate da 10 a 12 dopo la promozione di Ternana, Parma e Genoa e la retrocessione della Sampdoria: quest’anno si giocheranno solo partite di andata e ritorno e chi avrà più punti dopo 22 gare vincerà lo scudetto. Ma la coperta (numero di partite) era troppo corta per concludere la stagione a maggio, così è nata l’idea di creare la Serie A Women’s Cup, in sostanza una Coppa di Lega che si chiuderà prima dell’inizio del campionato. Oggi si parte con il botto perché scendono in campo Juventus, Inter e Roma, le squadre che hanno chiuso la scorsa stagione ai primi tre posti. Le campionesse d’Italia affrontano al Tardini il Parma in notturna, le giallorosse una Ternana imbottita di ex, mentre l’Inter fa visita al Genoa.

Factory della Comunicazione

FAVORITE. La Juventus di Canzi, reduce dal double (scudetto e Coppa Italia), è l’undici da battere anche se ha perso Caruso, Cantore e Boattin. Inoltre Girelli, Bonansea e Rosucci hanno un anno in più. Ieri è arrivata l’ufficialità della portoghese Pinto dopo quelle di Cambiaghi e Carbonell, ma a Torino dovrebbe arrivare a breve una nuova trequartista. L’Inter di Piovani si è rinforzata parecchio, il Milan di Bakker ha mantenuto una certa linearità, mentre Roma e Fiorentina hanno aperto un nuovo ciclo cambiando allenatore. Alla guida di Giugliano e compagne è arrivato Rossettini, ex difensore con 300 presenze in Serie A, che nella capitale ha preso il posto di Spugna, passato a sorpresa al Sassuolo.

FORMULA. La Serie A Women’s Cup non assegna un posto in Europa e prevede tre gironi da quattro squadre: tutti sfidano tutti una volta e chi arriva al primo posto passa alle semifinali insieme alla migliore seconda. La Final Four si disputerà in sede unica tra il 24 e il 25 settembre, mentre l’ultimo atto tra il 27 e il 28 dello stesso mese. Il campionato, quindi, inizierà ad ottobre. «Non vediamo l’ora di tornare a vivere emozioni. Sarà una stagione entusiasmante, da giocare in grandi stadi come il Tardini, con grandi club e con tante delle calciatrici che ci hanno fatto sognare all’Europeo. Il mondo ci guarda con sempre maggiore attenzione, dimostreremo di essere all’altezza delle aspettative», ha detto la presidente della Serie A Women, Federica Cappelletti. Fonte: CdS