Beukema: “Il Napoli mi ha scelto per le mie caratteristiche”

San Beukema è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia della prima di campionato:

“Ho scelto il Napoli perché non è da tutti ricevere una chiamata dai campioni d’Italia. Credo mi abbiano scelto per le mie caratteristiche. Voglio dare sempre tutto, migliorarmi sempre e credo sia la prima ragione.

Noa Lang? Non ci ho mai giocato contro ma ho visto tante partite. Ha tanto talento e può fare la differenza soprattutto nelle partite difficili e fare gol. Siamo contenti di averlo con noi. Poi è olandese e ne sono felice. La prima volta con De Bruyne e Lukaku è stato bello: sono molto umili, abbiamo scherzato tanto e mi hanno aiutato ad entrare in questo gruppo, soprattutto Lukaku. Contento di lavorare con loro”.

“Conte? Dal primo minuto è stato bello con lui. Chiede tanto a livello di intensità. I ritiri sono stati tosti, ma questo farà la differenza durante la stagione. Tutti i giocatori sanno cosa fare in campo. E’ attento sui dettagli del gioco. Vorrei vincere il mio primo scudetto ma dobbiamo affrontare il campionato come è stato fatto lo scorso anno, partita dopo partita e in tutte e 4 le competizioni. Vincere lo scudetto sarebbe un bell’obiettivo personale”