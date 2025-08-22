Baiocco: “Antonio Conte non credo debba giustificarsi se non riuscisse a vincere”

“Antonio Conte non credo debba giustificarsi se non riuscisse a vincere. Lui quando parla, lo fa sempre per un motivo ben preciso. È vero che il Napoli ha una rosa importante e ci sono delle gerarchie, ma l’allenatore deve essere bravo a coinvolgere tutti anche quelli che giocano meno. Il talento c’è, a Napoli c’è stato il più grande, Maradona, ma Conte ha dimostrato che questo talento si migliora arrivando ad altissimi livelli. La bravura di un allenatore sta nel migliorare il giocatore e questo lo si fa anche attraverso uno staff di livello come quello che si è creato Conte. Per competere con società che hanno possibilità economiche più elevate, bisogna portare al top i calciatori e unire il gruppo. Ad esempio l’Inter ha sempre speso tanto, ma poi ha preso Mourinho che ha coeso il gruppo ed ha vinto.