Ancelotti duro su FIFA e UEFA: “Si gioca troppo e male”

Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid e attuale commissario tecnico del Brasile, ha parlato senza mezzi termini in un’intervista a Il Giornale dello stato attuale del calcio, criticando FIFA e UEFA per l’eccesso di partite. Queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

Factory della Comunicazione

“Si gioca troppo e male, il calcio è più analitico, intenso e veloce, ma le organizzazioni devono rivedere i calendari. Ci sono troppe gare, non tutte di qualità, e le lesioni aumentano”.

Ancelotti ha anche proposto soluzioni concrete: “Ridurre le leghe da 20 a 18 squadre sarebbe una buona soluzione. Eviteremmo incontri di basso livello e i costi sarebbero più logici. Serve però un accordo tra le parti, finora non c’è stato”. Interrogato sul perché allenatori e giocatori non abbiano voce in capitolo, Ancelotti è stato diretto: “Siamo i meglio pagati, forse per questo non ci vogliono al tavolo delle decisioni”.

Infine, riguardo al futuro dopo il Brasile, Ancelotti ha spiegato di avere tre opzioni: “Resto qui, cerco qualcosa di interessante o mi fermo“.