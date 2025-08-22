CalcioNapoliNews

A 24 ore dall’esordio stagionale, Conte predica calma

By Gabriella Calabrese
Si comincia. Appuntamento domani in quel di Reggio Emilia per l’esordio stagionale. Mister Conte predica calma. Scrive il CdS: “Con lo scudetto sul petto, il Napoli si prepara a vivere da campione in carica la nuova Serie A. Il suo allenatore, Antonio Conte, predica calma e spegne gli eccessivi entusiasmi che possono anche diventare ostacolo e pericolo: «Vincere due scudetti a Napoli non l’ha mai fatto nessuno e questo ti fa capire quanto sia difficile, vedremo cosa accadrà. Stiamo belli calmi, voliamo basso e facciamo parlare gli altri. Noi dobbiamo far parlare il campo e lasciamo agli esperti le griglie», le sue parole a Mediaset. Conte ha elogiato Kevin De Bruyne arrivato a parametro zero dopo la fine della sua lunga avventura da capitano del Manchester City: «De Bruyne ha capito subito la differenza che c’è tra Napoli e City, è stato molto umile, attento, intelligente, si è calato alla perfezione nella nuova realtà». Domani in attacco, dopo l’infortunio di Lukaku, ci sarà Lorenzo Lucca, un centravanti nel pieno della crescita: «Lucca se è stato preso è perché speriamo possa aiutarci. Dovrà crescere dietro Lukaku, vediamo quanto tempo ci vorrà e quanto ci potrà dare». Intanto oggi nel primo pomeriggio appuntamento a Castel Volturno per la prima conferenza stampa della vigilia di Conte.”

