Yerri Mina, difensore Cagliari: “Con Lukaku ogni volta è una battaglia. Spero torni presto”

“Lukaku”. Yerry Mina non ha dubbi su quale attaccante sia stato più tosto da affrontare in campo.

Factory della Comunicazione

Il difensore del Cagliari ha così parlato nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: “Mi piace giocare contro di lui ogni volta è una battaglia. Spero torni presto”.

Il debutto in campionato vedrà la formazione sarda scendere in campo contro la Fiorentina. Nei viola di Stefano Pioli ci sarà un giocatore che lui conosce molto bene avendolo avuto come compagno di squadra ai tempi dell’Everton, ovvero Moise Kean. E proprio sulla punta italiana ha commentato: “Ci ho giocato all’Everton. Forte e brava persona, sarà una bella partita”.