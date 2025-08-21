Vettosi: “Il Napoli può investire ancora un centinaio di milioni”

FABRIZIO VETTOSI A RADIO MARTE: “L’infortunio di Lukaku cambia il mercato del Napoli, ma la virtuosa gestione del club può consentire di investire ancora alcuni milioni. Parliamo di circa 100 milioni ed in tal senso, secondo me, oltre all’attaccante è indispensabile prendere Juanlu come vice Di Lorenzo. Sino ad ora – ha spiegato l’economista a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- il Napoli, escludendo Osimhen, ha incassato dalle cessioni potenziali 111 milioni di euro ma sono fortemente condizionati da alcune clausole. Intendo dire che il riscatto dei vari Ngonge, Lindstrom, Cajuste e via dicendo non è affatto sicuro. Per questo per il futuro è fondamentale per il Napoli qualificarsi ai quarti di Champions per avere significativi introiti dalla nuova Champions, non avendo calciatori cedibili a grandi cifre. Il monte ingaggi pesa, tenendo conto che si arriverà, nell’esercizio 2025-26, a oltre 150 milioni di stipendi, staff tecnico compreso, perché a fronte di 18 milioni risparmiati, sono stati inseriti 26-27 milioni di nuovi salari”.

Factory della Comunicazione